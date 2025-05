Dal Tondo Gioeni ai rifiuti: scontro social tra Enzo Bianco, Enrico Trantino e Lanfranco Zappalà

La polemica incrociata

L'ex primo cittadino e l'attuale non se le sono mandate a dire. Ma al confronto si è poi unito con un altro post (in versi) l'ex consigliere comunale (e candidato sindaco), a cui Trantino ha ricordato l'episodio dei rifiuti abbandonati a Belpasso

Tutto parte da un post su Facebook dell’ex sindaco Enzo Bianco del 30 aprile. Queste le sue parole in sintesi: «Quanto mi dispiace vedere le condizioni in cui versano la Fontana e il Giardino verticale del TondoGioeni. Si trovano in uno stato di vero abbandono. Totalmente al buio perché l’impianto di illuminazione è guasto da tempo. La Fontana, senza acqua, comincia a coprirsi di calcare. Lasciando stare le polemiche, pretestuose e strumentali […] Che questa amministrazione si dia finalmente una mossa: faccia qualcosa per il bene di Catania, anche partendo dalla semplice pulizia e manutenzione di questa Fontana».

La risposta di Trantino

Il post, corredato di foto della Fontana e dell’adiacente giardino verticale, ha visto una ventina di condivisioni e oltre 200 commenti. Tra questi, quello dell’attuale sindaco Enrico Trantino: «”Che questa amministrazione si dia finalmente una mossa”. Diventa sgradevole compiere una comparazione tra la tua e quella di adesso. Io ricordo che tu inauguravi semafori e panchine, noi non abbiamo neanche presenziato alla consegna alla città di importanti interventi o all’apertura delle decine di cantieri che si vedono in città». Nel lungo post Trantino poi ricorda il «dissesto che, secondo quanto stabilito dalla Corte dei Conti, è addebitabile a te, al punto che sei incandidabile». E poi risponde sul merito dello stato della fontana dicendo che c’è attualmente un «malfunzionamento delle pompe, a cui stiamo apprestando rimedio nell’ambito dei lavori che stiamo eseguendo a Parco Gioeni (la cui riapertura è prevista per fine luglio). Il giardino verticale non avrebbe mai potute resistere perchè – secondo gli esperti del verde – inidoneo per la posizione in cui insisteva. Abbiamo piantato dei rampicanti che, pensa un po’, devono avere il tempo di crescere». E conclude «Accetto ogni critica, purché costruttiva. Non amo le mistificazioni. Buon primo maggio».

La replica di Bianco

Parole alle quale Bianco replica così: «Caro Trantino, mi dispiace di vederTi così fortemente “provato” da scrivere una risposta con tante gravi faziose inesattezze», aggiungendo che «nessuno mi ha mai accusato di avere causato il dissesto del comune di Catania», e che «Il predissesto era già stato dichiarato dal sindaco Stancanelli e riguardava una situazione debitoria che era stata accumulata con debiti fuori bilancio già sotto la Giunta Scapagnini».

Nuovo scontro (in rima) tra Trantino e Zappalà