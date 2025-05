Dalla droga all’alcol fino alla ragazza nel portabagagli di un’utilitaria: il Primo Maggio raccontato del poliziotto

Catania

Sotto la divisa batte un cuore. Di padre e di uomo. E quando si vivono da vicino alcuni episodi è difficile rimanere indifferenti. C’è la soddisfazione del risultato operativo ma resta un po’ l’amaro in bocca a vedere che per divertirsi molti giovani hanno bisogno dello sballo.

Salvatore Montemagno, dirigente della Divisione Anticrimine della Questura ha coordinato i dispositivi di sicurezza messi in campo nella giornata del Primo Maggio. Soprattutto alla plaia, dove giovedì sono arrivati giovani e ragazzi da tutta la Sicilia per partecipare al One Day Music Festival organizzato, ormai come tradizione, in un lido del viale Kennedy.

«I controlli di ieri – commenta Montemagno – ci hanno dato la possibilità di analizzare un aspetto sociale connesso ai giovani. Sui pullman in cui i ragazzi viaggiavano per raggiungere l’evento sono stati rinvenuti quantitativi importanti di sostanze stupefacenti. Sostanze – spiega il dirigente dell’Anticrimine – che sono state lanciate dalle fessure dei finestrini dei bus non appena hanno visto salire a bordo uno dei nostri cani poliziotto. Questi ragazzi hanno gettato sigarette, cannabis, portasigarette con all’interno anche denaro pur di disfarsi della droga nel più breve tempo possibile. Se da un lato quest’operazione ha dato un risultato operativo, dall’altro lascia un senso di tristezza, anche perché un funzionario di polizia è anche padre. Tristezza al pensiero che questi giovani, molti minorenni, sentono il bisogno di munirsi di sostanze stupefacenti. E non solo della “leggera” cannabis, ma anche di crack ed ecstasy».

Purtroppo non c’è solo la droga: «Ho sentito un forte senso di tristezza anche a vedere giovani fermi al parcheggio con bottiglioni pieni di superalcolici, che io stesso ho rovesciato e svuotato perché pensi che sei di fronte a un ragazzino che in preda all’alcol potrebbe fare del male agli altri ma anche a sé stesso».