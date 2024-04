Dalla Regione doni di Pasqua per i bimbi dell’Istituto La Rosa di Librino

istruzione

Un carico di uova di Pasqua acquistate dalla Presidenza per gli alunni catanesi

Una mattina di festa per le bambine e i bambini dell’Istituto educativo assistenziale e della comunità alloggio della Fondazione Cirino La Rosa di Librino a Catania. Per loro oggi è arrivato un carico di uova di Pasqua acquistate dalla Presidenza della Regione Siciliana e consegnate dalla moglie del governatore, Franca Schifani, e dal capo del cerimoniale di Palazzo d’Orléans, Francesco Di Chiara.

Accolti dalla presidente della Fondazione, Rosanna Di Guardo, dai saluti gioiosi dei bimbi e dall’inno della Regione Siciliana, hanno assistito a uno spettacolo messo in scena dai più piccoli che hanno cantato e ballato per loro. La signora Schifani ha poi accompagnato i giovanissimi ospiti dell’istituto nel refettorio e si è intrattenuta con loro per tutta la durata del pranzo tra chiacchiere giocose, tenere curiosità e gesti affettuosi. La moglie del presidente Schifani ha salutato i bambini con la promessa di tornare a Natale.