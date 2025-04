«Dammi i soldi per la droga se no… », botte e minacce alla madre: arrestato un catanese

maltrattamenti

L'intervento della polizia dopo la richiesta d'aiuto della donna

La Polizia ha arrestato un catanese di 43 anni accusato di maltrattamenti in famiglia. I poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania sono intervenuti in via Acque Casse, dopo la richiesta d’aiuto di un’anziana donna che, pochi minuti prima, era stata minacciata dal figlio tossicodipendente il quale aveva tentato di estorcerle del denaro per poter acquistare la droga. Gli agenti hanno trovato la donna davanti la sua abitazione, sul marciapiede, in lacrime. Pochi metri più avanti l’uomo, che ha tentato di allontanarsi, ma gli agenti sono riusciti bloccarlo. La donna è apparsa particolarmente impaurita ma, dopo essere stata tranquillizzata dagli agenti, ha raccontato delle, ormai sempre più insistenti, richieste di denaro da parte del figlio tossicodipendente, accompagnate frequentemente anche da aggressioni verbali e minacce di morte.

Gli agenti hanno trovato nel marsupio che il 43enne portava indosso uno strumento metallico, con una lama della lunghezza di circa trenta centimetri, sottoposto a sequestro, oggetto che l’uomo avrebbe utilizzato per minacciare la madre.