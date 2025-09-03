Data alla fiamme l’auto del capo della polizia municipale di Ramacca: è la seconda volta in nove mesi

l'attentato

Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine. Solidarietà bipartisan per Orazio Fraccavento

Per la seconda volta in meno di un anno (l’ultima è avvenuto lo scorso 30 dicembre) l’auto del comandante della Polizia municipale di Ramacca, Orazio Fraccavento, è stata data alle fiamme. L’episodio è avvenuto nella notte di martedì, poco dopo mezzanotte, in un quartiere centrale di Ramacca nella zona a destra di via Roma. I residenti del quartiere sono scesi in strada allarmati dalle fiamme, che hanno invaso la zona recando pericolo per gli abitanti.

Il sindaco Rosario Gravina ha pubblicato sui social del Comune di Ramacca questo messsaggio: «Con profonda indignazione apprendiamo del vile gesto intimidatorio subìto dal Comandante della Polizia, a cui nella notte è stata incendiata l’autovettura di proprietà. Un’azione tanto vile quanto gravissima, che mira a intimidire chi con integrità e dedizione tutela la legalità e il rispetto delle regole nella nostra comunità. Questo gesto ignobile non resterà senza risposta. A chi ha compiuto questo atto vogliamo dire: dovete vergognarvi. Non potete essere parte di una comunità che da sempre ha fatto della tolleranza, del rispetto e della solidarietà il proprio vessillo. Sappiate che non ci faremo intimidire».