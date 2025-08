Davanti ad una banca, col motore acceso e una scacciacani nella tracolla: la Polizia sventa un tentativo di rapina a Catania?

il caso

Fermato in corso Italia un catanese di 23 anni. Aveva con sé 8 mila euro

I poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania hanno sorpreso un 23enne catanese, fermo davanti ad una banca di Corso Italia, a bordo della propria auto con il motore acceso. Lo sguardo dell’uomo, costantemente rivolto all’istituto bancario, ha subito destato i sospetti dei poliziotti in transito, che hanno così deciso di intervenire, per accertare la situazione, procedendo alla sua identificazione.

Temendo che l’uomo potesse architettare un’azione illecita, magari attraverso un comportamento pericoloso o violento, si sono avvicinati con cautela intimandogli di spegnere il motore dell’auto.