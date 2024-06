Dehors abusivi negli “arrusti e mangia” di Catania, denunce e sequestri

Carabinieri

Costruita sul marciapiede una struttura metallica chiusa di 30 mq ed alta circa 3 metri con tavoli,sedie, frigo...

I Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante e la Polizia Locale a Catania hanno sequestrato i dehors di due bracerie nei pressi di via Antonino di Sangiuliano e Piazza Dante nelle quali sono state riscontrate diverse irregolarità. In una hanno scoperto che era stata costruita senza alcuna autorizzazione una struttura metallica chiusa di 30 mq ed alta circa 3 metri che occupava completamente il marciapiede antistante l’attività. In un’area limitrofa inoltre erano stati posizionati nove tavoli, 33 sedie, una vetrina frigo e anche un braciere. La titolare è stata denunciata per abusivismo edilizio e sanzionata amministrativamente per l’occupazione del suolo pubblico.

Analoghe irregolarità sono state accertate nella seconda attività controllata, dove era stata messa sù abusivamente una struttura fissa in metallo di circa 25 mq. con copertura e pedana ancorata al suolo all’interno della quale vi erano tavoli e sedie per i clienti. Dinanzi alla struttura, sulla sede stradale, c’erano il braciere, 15 tavoli, 38 sedie, quattro fioriere e altri materiali che occupavano illecitamente il suolo pubblico. Anche in questo caso il proprietario è stato denunciato per abusivismo edilizio e sanzionato.