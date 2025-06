Delitto Deborah Pagano, richiesta di ergastolo e isolamento per il marito omicida

Giudiziaria

«Ergastolo e isolamento diurno per due anni». Questa la richiesta di pena avanzata dal procuratore aggiunto Fabio Scavone e dal sostituto procuratore Fabio Platania nei confronti di Leonardo Fresta, l’uomo accusato di aver ucciso la moglie Deborah Pagano l’8 luglio 2022 nella sua abitazione a Macchia di Giarre, nel Catanese. L’uomo chiamò i soccorsi solo due giorni dopo la morte della donna: quando i sanitari del 118 arrivarono nella casa di via Principessa Mafalda chiamarono immediatamente il 112 capendo che qualcosa non quadrava.

E, infatti, come si è scoperto dalle indagini e dalle prove portate nel lungo dibattimento Fresta, con l’aiuto di un amico, tentò anche di nascondere il corpo di Deborah che fu avvolto in un tappeto e poi messo nel cofano della macchina. Poi il cadavere fu riportato all’interno dell’abitazione e furono avvertiti i soccorsi. Il procuratore aggiunto Scavone ha analizzato punto per punto le prove portate nel processo: i rilievi scientifici effettuati dalla Sis dei carabinieri di Catania nel bagno (dove era la vittima), nelle altre stanze, nel cortiletto e anche nella Fiat 500 L hanno fatto da riscontro alle immagini delle telecamere che immortalano Fresta uscire di casa e armeggiare con un grosso pacco nei giorni prima della richiesta di un’ambulanza.