Dentro la panda 2,5 chili di cocaina destinati alle piazze di Catania: fermato a San Gregorio il corriere della droga

IL controllo

L'operazione della Guardia di Finanza. Arrestato un calabrese

Dentro la Panda nascondeva 2,5 chili di cocaina. I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato un uomo per traffico di droga. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria etneo, con la collaborazione di unità della Compagnia Pronto Impiego di Catania, hanno sottoposto a controllo, a S. Gregorio di Catania, un’autovettura condotta da un calabrese di origini reggine. I finanzieri si sono insospettiti per l’andatura anomala dell’auto che, alla vista dei finanzieri, ha prima rallentato e poi tentato di cambiare strada. Fermato per un controllo, la reazione nervosa del guidatore ha convinto le fiamme gialle a effettuare una perquisizione più approfondita.

Le attività di ricerca si sono concentrate nella zona della portiera posteriore interna del veicolo, per il fatto che vi erano segni di possibili operazioni di montaggio/montaggio.