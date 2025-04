Dentro uno zaino a San Cristoforo 7 chili di cocaina: era il carico per il ponte di Pasqua, poteva fruttare 2,5 milioni

droga

I carabinieri hanno scoperto il carico durante un controllo: era stato lasciato accanto ad un cumulo di rifiuti

Sette chili di cocaina sono stati sequestrati a Catania dai carabinieri durante un servizio di controllo nel quartiere di San Cristoforo. La droga, suddivisa in otto panetti, era in uno zaino appoggiato vicino a un cumulo di rifiuti in una via secondaria del quartiere.

In base alle stime ed alla purezza della sostanza, la droga avrebbe potuto fruttare oltre 2 milioni e mezzo di euro una volta suddivisa in dosi e immessa sul mercato dello spaccio. Il ritrovamento della droga, destinata con ogni probabilità al mercato locale dello spaccio, è avvenuto da parte di un equipaggio dei carabinieri della compagnia di Piazza Dante in una zona interna del quartiere nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei reati legati al traffico di sostanze stupefacenti e alle armi.

Lo zaino sospetto

Sebbene fosse parzialmente occultato, la presenza dello zaino è apparsa chiaramente fuori contesto e non coerente con l’ambiente circostante e pertanto ha attirato l’attenzione dell’equipaggio. Una volta individuato lo zaino, gli investigatori hanno attivato i protocolli di sicurezza, facendo intervenire una squadra del Nucleo Artificieri del Comando provinciale. Solo dopo il nulla osta degli specialisti, i militari hanno proceduto all’apertura dello zaino.

L’intuizione dei militari dell’Arma è frutto anche della conoscenza approfondita del territorio e delle dinamiche criminali locali maturata nel tempo attraverso analoghi sequestri. Tra questi l’ultimo in ordine di tempo è quello effettuato dagli investigatori del Nucleo Investigativo di Catania a San Cristoforo a metà febbraio scorso, quando furono recuperati 250 chilogrammi di marijuana nascosti in sacchi dell’immondizia tra materiale di risulta.

Il sequestro – sottolineano i carabinieri – rappresenta un colpo importante all’economia criminale legata al traffico di droga nel territorio catanese. Sono in corso approfondimenti investigativi, anche con il supporto dei reparti specializzati dell’Arma, per individuare i responsabili e ricostruire la rete di approvvigionamento dello stupefacente.

A questo si aggiungono altri sequestri fatti dai carabinieri di Catania come quelli avvenuti nel marzo del 2022 sempre a San Cristoforo, quando sono stati rinvenuti all’interno di un appartamento apparentemente abbandonato di via Bianchi due borsoni contenenti un fucile mitragliatore AK-47 Kalashnikov, un mitragliatore calibro 9 con silenziatore, un fucile lanciagranate con sei proiettili, una pistola Benelli Army, numerose munizioni, un giubbotto antiproiettile, un passamontagna e nove ordigni esplosivi artigianali.