Depredava le auto nel parcheggio dell’aeroporto di Catania, denunciato dalla Polizia

criminalità

Si tratta di un uomo di 50 anni

Si era intrufolato in uno dei parcheggi dell’aeroporto di Catania con l’obiettivo di rubare parti di auto in sosta. Il ladro, un catanese di 50 anni, è stato individuato e denunciato dagli agenti della Polizia di Frontiera dopo una non facile attività di indagine.

Il 50enne è stato identificato grazie all’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, monitorati costantemente dai poliziotti per garantire la sicurezza in tutta l’area dello scalo aeroportuale. Il ladro è riuscito a mettere a segno il colpo, dopo aver preso di mira un’auto in sosta nel parcheggio aeroportuale, asportando parti del mezzo per poi darsi alla fuga. I poliziotti sono riusciti a risalire all’uomo incrociando una serie di elementi che hanno consentito di identificarlo e di denunciarlo. Le parti rubate all’auto parcheggiata nella zona dell’aeroporto sono state riconsegnate al proprietario del mezzo.

