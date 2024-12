Dimissioni Fatuzzo, Pogliese: «Lascia alla Sidra un’eredità significativa»

Catania

I ringraziamenti del senatore catanese sotto la cui sindacatura a Catania, Fatuzzo era stato proprio nominato ai vertici dell'azienda

Il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese esprime un sentito ringraziamento a Fabio Fatuzzo per il suo straordinario impegno e per la dedizione che hanno caratterizzato il suo mandato come presidente della Sidra, azienda partecipata del Comune di Catania.

“Dopo cinque anni di servizio, Fatuzzo ha deciso di dimettersi, lasciando un’eredità significativa e un’azienda trasformata – dice Pogliese -. Fatuzzo, nominato durante la mia sindacatura, ha svolto il suo ruolo con grande professionalità, competenza e con grande spirito di servizio senza percepire alcun emolumento, fatto che gli fa onore e dimostra plasticamente il suo amore verso la città di Catania e l’azienda”.

“Il presidente Fatuzzo ha preso in mano la Sidra in un momento di difficoltà, guidandola verso una gestione efficiente e responsabile. Sotto la sua direzione, l’azienda è stata in grado di affrontare senza disservizi la grave crisi idrica che ha colpito la Sicilia e grazie alla sua vasta esperienza nel settore ha saputo intercettare importanti finanziamenti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), contribuendo a garantire un futuro sostenibile per il servizio idrico nell’area etnea. La sua esperienza è stata fondamentale per la partecipata del Comune di Catania e dobbiamo essergli grati per gli importantissimi traguardi che ha raggiunto attraverso una gestione seria e oculata, che ha portato alla sua nomina governativa a Commissario Unico alla Depurazione delle acque reflue e al Riuso: un incarico delicato che sta portando avanti con altrettanta competenza e passione”.