Dini rinnova con il Catania: «Esperienza significativa»

Serie C

Grella: «Il portiere vive un momento di grande maturità professionale»

Nella stagione dei rinnovi del Catania c’è posto per il portiere Andrea Dini. Dopo il prolungamento di contratto firmato dal trequartista Cicerelli, il numero uno rossazzurro ha sottoscritto l’accordo fino al mese di giugno del 2027.

Nella sede sociale del club, il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella ha commentato così la notizia: “Abbiamo formalizzato l’intesa nei giorni scorsi, scegliendo di ufficializzarla dopo la gara con il Monopoli per rispettare la centralità del match. Andrea vive un momento di grande maturità professionale ed è uno dei tanti leader del gruppo plasmato dal tecnico Toscano. La società è molto attenta alla valorizzazione dei meriti dei singoli e interviene prontamente, il futuro si crea nel presente”.

Felice il portiere, in queste prime gare protagonista di parate importanti, l’ultima contro il Monopoli quando il risultato era ancora in bilico. Dini ha rilasciato una dichiarazione ai canali ufficiali del Catania Fc: “Questi primi otto mesi di lavoro a Catania sono stati molto significativi, mi hanno permesso di capire che la società e il mister stanno costruendo una realtà molto importante e noi possiamo crescere ogni giorno, come squadra. Per un calciatore è fondamentale percepire queste sensazioni, soprattutto in una piazza così prestigiosa e quindi naturalmente esigente. Sono davvero felice di legare il mio futuro a questi colori e a questa città”.

Domenica il Catania affronterà la trasferta di Cosenza per mantenere il primato solitario che ha conquistato.