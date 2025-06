Dissesto idrogeologico, al via iter messa in sicurezza Motta Sant’Anastasia

Nel Catanese

Si lavorerà alle criticità nella "zona Ponte", come viene indicata dai residenti l’area compresa tra viale Carmine Caruso e via Poggio Sant'Antonio, a duecento metri di distanza da piazza Umberto, cuore pulsante della cittadina

La Struttura di contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione siciliana Renato Schifani, interviene a Motta Sant’Anastasia, nel Catanese, e avvia l’iter per mettere in sicurezza il versante nord-est del centro abitato. “Con la pubblicazione del bando per il progetto di fattibilità tecnico-economica – commenta il governatore – gettiamo le basi per il recupero di un’area che negli ultimi quindici anni ha dovuto fare i conti con una serie di movimenti franosi. Il percorso per la stabilizzazione del sito è stato intrapreso. La salvaguardia della pubblica incolumità e il consolidamento delle aree vulnerabili e a forte rischio idrogeologico sono per noi impegni prioritari”. È di 177mila euro l’importo a base di gara del bando per la progettazione, come ufficializzato dagli uffici di piazza Ignazio Florio diretti da Sergio Tumminello, che hanno fissato al 29 luglio prossimo il termine per la presentazione delle offerte.