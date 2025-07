Dodici i grandi incendi in Sicilia: le zone etnee e quella nissena le più colpite

I roghi

Interventi anche nelle province di Agrigento, Enna e Siracusa

In questa giornata di caldo da bollino rosso sono già dodici gli incendi divampati in Sicilia che hanno visto impegnati i forestali, la protezione civile e i vigili del fuoco. Le squadre sono intervenute nel catanese, a Randazzo, nella zona di monte San Marco, a San Michele di Ganzaria e a Militello in Val di Catania, in contrada Fildidonna, oltre che nella zona Sud del capoluogo. Roghi sono scoppiati anche a Caltanissetta in contrada Canicasse, a Campofranco in contrada Palermitano e a Butera nella zona della diga Comunelli. Interventi per spegnere le fiammei anche anche nell’agrigentino a Ribera in contrada Verdura e Siculiana, a Monreale a Piano dell’Occhio, a Centuripe (Enna) in contrada Fondaco Cuba e ad Avola (Siracusa) in contrada Bochini.

