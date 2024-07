Domani i funerali di Salvatore Giardino, 22 anni, morto in un incidente in corso Indipendenza

Catania

La famiglia nomina un consulente, dubbi sulla dinamica

Saranno celebrati domani, alle 9.30, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice e San Domenico Savio, a Catania, i funerali di Salvatore Giardino, il giovane di 22 anni rimasto vittima con un amico di 19, Alfio Cuffari, di un incidente in moto alle tre di notte di giovedì, in corso Indipendenza. La Procura di Catania, che ha aperto un’inchiesta, non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia sulle due salme e ha dato subito il nulla osta alla sepoltura e così i familiari di Giardino, che ha lasciato i genitori e una sorella più piccola, hanno potuto fissare la data delle esequie. Salvatore era molto conosciuto in città.