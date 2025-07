Salvini in Sicilia inaugura il ponte (sulla Ss 640), poi la riunione di partito a Catania

Il programma

Dopo il taglio del nastro al ponte ad arco San Giuliano tra Caltanissetta e Agrigento, il ministro alle Infrastrutture è atteso alle 18 nel capoluogo etneo per la manifestazione della Lega con Sammartino, Sudano, Germanà, Durigon

Si svolgerà domani, alle 15, la cerimonia d’inaugurazione del ponte ad arco San Giuliano, sulla Ss 640 che collega Caltanissetta ad Agrigento, alla presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Saranno presenti tra gli altri l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme e il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Sempre domani, alle 18, Salvini parteciperà a Catania, nel Mediterranée beach Luxury club, in viale Kennedy, alla manifestazione della Lega in Sicilia: ‘Stati generali degli amministratori locali siciliani”.Interverranno il sottosegretario al Lavoro e vice segretario federale Claudio Durigon, il senatore e commissario del partito in Sicilia Nino Germanà, la deputata nazionale e commissario provinciale della Lega a Catania Valeria Sudano, il deputato regionale Luca Sammartino, il presidente della Commissione Attività Produttive della Camera Alberto Gusmeroli.