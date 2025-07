Dopo i ripetuti incendi a Catania la sesta Municipalità Librino-San Giorgio “convoca” le istituzioni

sicurezza

E' in programma martedì una seduta del Consiglio incentrata sulle gravi criticità della zona

E’ in programma per martedì (15 luglio) nella sede del VI Municipio, una seduta di Consiglio incentrata sulle gravi criticità causate dai continui incendi dolosi che affliggono il territorio. L’incontro vedrà la partecipazione di figure istituzionali chiave, rappresentanti delle Forze dell’ordine e attori locali, con l’obiettivo di definire una strategia comune per contrastare questo fenomeno devastante. Sono stati invitati: la prefettura, il sindaco, il presidente del Consiglio Comunale, l’assessore all’Ecologia, i presidenti delle Commissioni Comunali di competenza, i capigruppo del Senato Cittadino, il dirigente del Commissariato di Librino, il comandante della Stazione carabinieri Librino, il comandante del Corpo di Polizia Municipale, il comandante dei Vigili del Fuoco. A testimonianza della gravità della situazione e dell’impatto sul tessuto produttivo, sono stati inoltre invitati al tavolo il vice segretario nazionale della Ugl Metalmeccanici e il Presidente dei Maas (Mercati Agro Alimentari Sicilia).

I temi da discutere