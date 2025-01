Dopo il maltempo, con il sole “tornano” anche le strade gruviera: disagi e interventi a Catania

al via le manutenzioni

L’assessore Petralia: «Sei le squadre impegnate ieri che sono intervenute per ripristinare l’asfalto nelle zone in cui sono state segnalate le maggiori criticità»

Chiuso l’ombrello e tornato il sole, spuntano le buche e le strade della città sono nuovamente a gruviera. È il “regalo” della nuova ondata di maltempo che tra giovedì e venerdì ha sferzato il capoluogo e molti comuni della provincia. E ieri, nella giornata in cui il maltempo ha concesso una tregua, a Catania i danni emergono in tutta la loro gravità. Le strade, molte delle quali, già malconce per le buche, hanno aggravato la loro condizione. Asfalto saltato, rami spezzati, cartelloni pubblicitari strappati e anche un black out elettrico nella zona di Vaccarizzo sono le maggiori criticità riscontrate. In campo, per tutta la giornata di ieri, sono scese sei squadre di operai del servizio comunale Manutenzioni: tre di mattina e tre nel pomeriggio.«Siamo intervenuti – spiega a La Sicilia l’assessore Giovanni Petralia – partendo dalle criticità più gravi segnalate nella zona del lungomare, in piazza Europa, in via passo Gravina, in via Vincenzo Giuffrida e in piazza Alcalà. A Vaccarizzo molte famiglie sono rimaste senza energia elettrica per un serio problema all’impianto e con il collega Alessandro Porto ci siamo attivati con l’Enel che sta già provvedendo a predisporre un generatore di energia per sopperire al black out».