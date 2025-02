«Dopo il sindaco comanda lui», le carte che inchiodano Giuseppe Castiglione

L'inchiesta mercurio

Nell'ordinanza di 1300 pagine del gip di Catania intercettazioni e indagini sul patto tra mafia e politica che ha portato all'arresto del deputato regionale autonomista

Cene elettorali. Incontri con i residenti di Librino. Appuntamenti e raccomandazioni. Mafia e politica dialogano. In mezzo gli emissari. Il blitz Mercurio, che ha portato tra gli altri all’arresto del deputato regionale Giuseppe Castiglione, del consigliere comunale di Misterbianco Matteo Marchese e del sindaco di Ramacca Nunzio Vitale, fotografa i momenti convulsi delle campagne elettorali. Dove per conquistare una poltrona si guarda o si fa finta di non guardare a chi si sta chiedendo il supporto politico.

L’ordinanza di oltre 1300 pagine

Nelle oltre 1300 pagine la gip Anna Maria Cristaldi riassume l’imponente informativa del Ros che ha delineato anche gli assetti mafiosi del gruppo di Cosa nostra del Castello Ursino, dove emerge “l’allontanamento” di Turi Mirabella ‘U Paloccu’ “promosso” – già documentato nell’operazione Ombra della scorsa estate della squadra mobile di Catania – “portavoce” di Ciccio Russo, diventato il reggente della famiglia di Cosa nostra catanese appena Francesco Napoli, u cavadduzzu, fu arrestato nel blitz Sangue Blu nel 2022.

Il ruolo di Domenico Colombo

E bisogna partire da questa indagine per far quadrare i conti: Domenico Colombo, all’epoca operatore della Sostare, è l’uomo che “procaccia” i voti a Giuseppe Castiglione e che lo “sponsorizza” con coloro che sono ritenuti pezzi dello scacchiere criminale di Catania. E quindi Antonino Bergamo (detto Nino Sferro, già conosciuto in Iblis), Rosario Bucolo (nemmeno lui sconosciuto al Ros per il suo coinvolgimento in Caronte). E poi ci sono facce vecchie e nuove (Ernesto e Rosario Marletta, ad esempio) della squadra del Castello Ursino, storicamente collegata ai D’Emanuele. La stirpe mafiosa catanese proviene, non dimentichiamolo, da tre sorelle D’Emanuele che sposeranno un Ferrera, un Santapaola e un Ercolano. Colombo, inoltre, parlava assiduamente con la moglie di Francesco Santapaola, “Colluccio” (cugino di secondo grado di Nitto), che nel 2016 fu fermato dal Ros in veste di rappresentante provinciale della mafia della Sicilia orientale.

Il patto tra la mafia e Castiglione

La procura non ha chiesto una misura cautelare nei confronti di Colombo (già condannato per concorso esterno in primo grado per Sangue Blu) ma è l’uomo più citato nelle carte della gip. Il ponte di collegamento tra Castiglione e Colombo. E di conseguenza con Pippo Coco (anche lui dipendente della Sostare poi confluita in Amts). Quest’ultimo avrebbe il ruolo di “intermediario” nel patto siglato tra mafia e Castiglione. La merce di scambio sarebbe stata la possibilità di poter operare al cimitero di Catania. La giudice evidenzia come il nuovo regolamento comunale sia l’ultimo atto esitato da Castiglione – che si è dimesso dal gruppo parlamentare Ars autonomista e dalle commissioni Affari Istituzionali e Antimafia – nel ruolo di presidente del consiglio comunale di Palazzo degli Elefanti. Una poltrona che, a dire di Colombo, lo avrebbe reso potente in città: «Può fare quello che vuole a Catania, perché lui comanda dopo il sindaco». Affermazioni dette durante un incontro tra Colombo e Bucolo monitorato dal Ros, il 16 ottobre 2021, nei pressi dell’agenzia di onoranze funebri San Marco che oggi è finita sotto sequestro preventivo. «Nu putemu assittari», dice Bucolo a Colombo evidenziando che però Castiglione dovesse essere sempre pronto a fare «quello che deve fare». Escludendo però «l’ipotesi dei soldi». Colombo sbandiera a più riprese il curriculum politico del candidato regionale sottolineando la sua vicinanza all’ex governatore siciliano Raffaele Lombardo, leader degli autonomisti.

I rapporti tra Castiglione e Nino Bergamo