Dopo tre anni torna finalmente visitabile la Catania antica: alle 18 riapre il “Colosseo nero”

BENI CULTURALI

Solo per oggi ingresso gratuito all'anfiteatro romano, ripulito, dotato di nuova segnaletica, illuminazione e progetti video

L’evento è “storico”: l’Anfiteatro romano di piazza Stesicoro riaprirà oggi alle 18. Da circa tre anni, infatti, era stato possibile ammirare “Catania antica” solo dalla balaustra e «faceva davvero male – ha commentato il sindaco Enrico Trantino – vederlo chiuso con tanti turisti costretti a rimanere all’esterno».

Riaprire il sito, ha proseguito il sindaco, «è stato un obiettivo fin dal nostro insediamento. Abbiamo compiuto un’assunzione di responsabilità per valorizzare i resti della Catania antica trovando collaborazione istituzionale nella Regione, nella Soprintendenza, nell’Università e nel Cnr per raggiungere un obiettivo che non esito a definire di portata storica per la nostra città, un valore aggiunto per i tanti visitatori che vengono in città da ogni parte del mondo», ha spiegato Trantino.

In occasione dell’inaugurazione di oggi l’ingresso sarà gratuito per tutti i visitatori. All’evento è prevista la presenza del sindaco, del prefetto Maria Carmela Librizzi, del direttore del Parco archeologico, Giuseppe D’Urso, della soprintendente ai Beni culturali, Donatella Aprile, del presidente del consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, del presidente della Scuola superiore di Unict, Daniele Malfitana, di assessori e consiglieri comunali. Inedita la presenza degli orchestrali del Conservatorio cittadino, che si esibiranno in performance artistiche.

Le novità

L’Anfiteatro d’ora in poi godrà di un sistema riordinato degli ingressi: la biglietteria e gli accessi saranno affidati alla Coop Cultura, azienda che cura le stesse attività al Colosseo di Roma, d’altronde l’anfiteatro romano di Catania viene chiamato anche il colosseo nero. Il sito è stato dotato di una migliore segnaletica turistica e sarà dotato di didascalie e video realizzati nel 2015 con un progetto scientifico di “ricostruzione storica”. Ci sarà inoltre la possibilità di fruizione in maniera più completa con nuovi percorsi.