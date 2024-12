Due nuove specie “aliene” trovate nel porto di Catania dall’Arpa: sono originarie dei mari tropicali

ambiente

Durante una serie di attività di monitoraggio

Durante l’attività di monitoraggio all’interno del porto di Catania il personale di Arpa Sicilia, ha identificato due nuove specie per le acque italiane, ed una in particolare (Dynoides amblysinus Pillai, 1954) è stata identificata per la prima volta nelle acque mediterranee. Si tratta del tunicato nero Phallusia nigra, Savigny, 1816 (Ascidiacea) originario dei mari tropicali. La prima segnalazione della specie nel Mar Mediterraneo è ad opera di Pérès (1958) nelle acque di Israele. Nella stessa area del porto di Catania, nei campioni derivati dai pannelli in PVC è stata evidenziata la presenza del crostaceo isopode Dynoides amblysinus Pillai, 1954. Da ricerche e confronti con esperti è emerso che la specie non è stata ancora segnalata per le acque mediterranee. L’isopode in questione risulta con un areale noto che va dall’India all’Australia.

