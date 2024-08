Due richieste di interventi in Sicilia per l’emergenza boschi

caldo torrido

Nell’attività hanno operato gli equipaggi dei Canadair

Sono 21 le richieste di soccorso aereo per incendi boschivi ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato (Coau) del Dipartimento della Protezione civile. In particolare i mezzi sono stati impegnati per sei richieste arrivate dalla Campania, quattro da Lazio e Calabria e due dalla Sicilia. Interventi anche in Toscana, Molise, Puglia, Basilicata e Sardegna.Nell’attività hanno operato gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato.

