Due sparatorie ma un solo filo conduttore: la Polizia di Catania vicina a fare luce sul giallo

l'inchiesta

Forse un collegamento fra gli spari in via S. Damiano e le pistolettate contro distributore in viale della Regione

Un tappeto di bossoli in via San Damiano, strada che collega piazza Machiavelli a via Plebiscito. Sono le tracce lasciate da chi giovedì notte ha deciso di sparare in aria, forse un intero caricatore, nella zona di San Cocimo. Pistolettate che hanno destato l’attenzione di alcuni residenti che hanno chiamato il 112 che ha inviato una Volante. Ma il caso è stato affidato agli uomini della squadra mobile che già erano impegnati nelle indagini sui colpi di pistola alla vetrata di un distributore di benzina in viale della Regione, nella zona del Cimitero. Danneggiamenti scoperti il pomeriggio di tre giorni fa, ma che in realtà risalivano alla notte prima come riscontrato dalla visione dei filmati estrapolati dagli impianti di video sorveglianza.

Il collegamento

Gli investigatori, infatti, stanno verificando se tra i due episodi ci possano essere collegamenti. Il primo per modalità appare un avvertimento lanciato ai titolari dell’attività commerciale. Il secondo, se i due fatti fossero davvero legati, potrebbe essere una reazione “muscolare” con tanto di spari in stile “stesa” napoletana. I poliziotti hanno raccolto testimonianze, alcune inquinate dalla solita coltre di omertà, per cercare di definire i contorni delle due vicende. Che, comunque, sono inquietanti considerando l’utilizzo di armi. Le due indagini sono condotte seguendo anche il coordinamento della procura.In un primissimo momento, per le pallottole sparate contro la vetrata dell’impianto di carburante di viale della Regione si è anche pensato al racket delle estorsioni. Essendo nella fase iniziale dell’inchiesta nulla si può escludere, ma più si scava più questa pista si sgonfia.

Il sospetto dei poliziotti

Invece prende corpo la strada che porta a uno scontro per lo spaccio di droga. E sullo sfondo ci sono anche dei clan mafiosi. Il titolare del distributore di viale della Regione ha una parentela con un personaggio dei Di Mauro-Puntina coinvolto nel recente blitz “Lost and Found”. Gli spari in via San Damiano invece potrebbero essere una dimostrazione di forza nei confronti di chi vive nella zona di San Cocimo, fortino storico dei boss dei Santapaola Maurizio Zuccaro e Lorenzo Saitta “u scheletro”. In via San Damiano vive Roberto Spampinato, che però è detenuto poiché qualche anno fa fu arrestato nell’operazione Quadrilatero.

Il precedente