E’ il giorno di Corri Catania: la corsa senza fretta dei 20mila per l’“Auto della Donazione”

Sport e solidarietà

Il “popolo delle magliette bianche” pronto a partecipare alla corsa-camminata che si snoda da Piazza Università lungo il centro storico per un percorso di 5 km

Una Catania di corsa, ma stavolta non perché presa dalla propria quotidianità sempre più frenetica. Stamattina infatti per una volta nel silenzio del traffico assente, saranno i passi dei partecipanti alla 17ª edizione della Corri Catania ad animare vie e piazze del centro storico del capoluogo etneo. Per un giorno, come ormai succede dal 2009, Catania corre senza ansia, diventando la capitale del movimento trasformando la città e producendo un sano benessere per migliaia di partecipanti non solo di Catania ma di tante province siciliane e tanti turisti che in questi giorni incuriositi si sono immersi nell’atmosfera magica della Corri Catania e che in questi giorni si sono assicurati t-shirt e pettorale per partecipare all’evento più atteso della primavera etnea che oggi si prevede vedrà al via oltre 20.000 partecipanti.

IL PROGETTO 2025. Oggi così è il giorno della Corri Catania, tutti a correre o camminare, passeggiare per fare del bene. È questa infatti la molla che da sempre spingerà il “popolo delle magliette bianche” alla partenza della Corri Catania che scatta puntuale alle 10 da Piazza Università e arrivo dopo 5 km in Piazza Duomo. Lo scopo, infatti, anche quest’anno è nobile; con soli 5 euro i partecipanti si sono assicurati borsa pettorale e maglietta e con questo semplice gesto hanno dato il loro contributo per sostenere il progetto 2025 di Corri Catania: “Auto della Donazione” che si concretizzerà in un’automedica attrezzata per il trasporto del sangue, destinata alla Croce Rossa Italiana-Comitato di Catania.

SUCCESSO DEL CORRI CATANIA VILLAGE. Il lungo week end della Corri Catania ha regalato giornate di festa alla città con il Corri Catania Village che per tre giorni ha fatto accendere i riflettori su Piazza Università. Dopo l’apertura con la finale della Street Soccer Cup e l’esibizione dei giovani talenti della pallamano, venerdì mattina c’è stata la premiazione dei protagonisti del Concorso “Parole e Colori” e nel pomeriggio lo spettacolo è continuato con i cantanti della Singing Academy, l’esibizione della scuola danza Gli Artisti di Elisa Laviano, l’esibizione di alunne dell’Ic Rita Atria; la lezione della Croce Rossa Comitato di Catania su Mass Training e disostruzione vie aeree; sul palco anche il Centro CAMI con la ginnastica per tutti e chiusura col talk show con Csain diretto dal presidente nazionale Salvo Spinella; ragazzi di We Run Catania e il progetto Nict Nact, presentato dal coordinatore Simone Di Stefano insieme agli studenti dell’It Archimede di Catania vincitore del premio “Catania Città dei Giovani 2025”.

PIAZZA UNIVERSITA’: UNA PALESTRA A CIELO APERTO. Ieri invece Piazza Università è diventata una palestra all’aria aperta con una mattinata dedicata allo “Sport in Piazza” con straordinarie esibizioni di lotta, judo, karate, arti marziali, boxe, ginnastica, sollevamento pesi, badminton con l’area tatami coordinata dall’olimpionico di Lotta Salvo Campanella; l’area badminton e Picleball a cura dello Csain; area ginnastica con le Palestre Verginelle con Gianni Nicotra e Simona Ferrara; l’area boxe con la Cavallaro Boxing Team in testa l’olimpionico Salvatore Cavallaro e la Fitbull Palestre e l’area pesistica della Fipe Sicilia con il maestro Alessandro Cocuzza della Catania Pesistica Olimpica.E lo spettacolo è continuata nel pomeriggio con danza, canto, musica e danza in carrozzina, la tradizionale “Merenda con Corri Catania”; “A Tutto…Altair” a cura delle Palestre Altari e lo spettacolo di Swing a cura di Danz Swing Officina che hanno animato Piazza Università.

IL PROGRAMMA DI OGGI. Alle 8,30 apertura in Piazza Università del Corri Catania Village e la possibilità di assicurarsi il pettorale, borsa e t-shirt; alle 9 raduno dei partecipanti; alle 9,15 il riscaldamento con le Palestre Altair; alle 10 la partenza della 17ª Corri Catania alle 12 la grande festa finale.