E’ obesa e non può recarsi in ospedale: i Vigili del fuoco a Picanello risolvono il problema

catania

La donna pesa più di 150 chili. L'intervento le ha permesso le cure necesarie

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, con l’ausilio di una autoscala e del personale specializzato in Tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), sono intervenuti nel quartiere di Picanello a Catania per soccorrere una persona obesa, con un peso superiore ai 150 chili, che necessitava di essere trasferita in ospedale.

La persona, una donna di 65 anni, a causa della sua condizione fisica, non riusciva a essere trasportata in modo sicuro e senza rischi per la sua salute. Il coordinamento con il personale medico del 118 ha permesso di attivare un intervento mirato per il trasporto sanitario.

