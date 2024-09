Ecologia, altra settimana di interventi di pulizia in città e rimozione residui cenere 

Il piano

Tra lunedì 16 e sabato 21 settembre altre operazioni di pulizie strardinarie in città

Dopo quelli effettuati nei principali assi viari periferici, proseguiranno anche in questa settimana, tra oggi, lunedì 16, e sabato 21 settembre, le attività di scerbamento dei cigli viari, rimozione ingombranti abbandonati e lavaggio stradale con essenze profumate e saranno concentrate nell’area compresa tra, Via Crispi/Piazza Verga, Viale XX Settembre, Via Umberto e Viale Jonio. L’azione di ripulitura integrata verrà curata dalle aziende appaltatrici della raccolta dei rifiuti e l’ausilio della Catania Multiservizi, con il coordinamento dell’assessorato comunale all’ecologia guidato da Massimo Pesce.