Elezioni nuovo rettore a Catania, oggi la sfida tra due soli candidati: Foti e Veroux

elezioni

Nulli i voti ai ritirati. Baglio e Nicotra restano sulle schede, ma la preferenza non sarà valida

Non è un ballottaggio, ma solo ufficialmente: il voto di oggi per l’elezione del nuovo rettore delll’Università di Catania vede in gara solo due degli originali quattro candidati. Il “magnifico” sarà quindi uno tra Enrico Foti, professore ordinario di Idraulica al Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura (Dicar), e Pierfrancesco Veroux, professore ordinario di Chirurgia vascolare e direttore del Dipartimento di Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche (Chirmed). Sulla scheda saranno ancora presenti quattro candidati, ma i voti ai professori Ida Nicotra e Salvatore Baglio, ritirati, saranno nulli.

Il secondo turno di votazioni arriva dopo che lunedì 23 nessuno dei candidati ha raggiunto le 860 preferenze necessarie per l’elezione. Si voterà dalle 9 alle 19 in quattro seggi: due al Palazzo Centrale di piazza Università (Aula Magna e Aula 3) e due al Dipartimento di Matematica e Informatica alla Cittadella di via Santa Sofia (Aula 3 e Aula 24). Lunedì inoltre l’affluenza è stata altissima, superiore al 90% tra i docenti: a meno di una clamorosa diserzione delle urne da parte dei 2.594 tra docenti (1355), amministrativi (1.146) e studenti eletti in Senato accademico, Consiglio di Amministrazione e nelle Commissioni paritetiche dipartimentali (93), nella tarda serata di oggi verrà con ogni probabilità eletto il nuovo rettore che resterà in carica fino al 203

Al primo turno Enrico Foti è stato il più votato con un totale di 598 preferenze “ponderate” ( i voti dei 1.146 tecnico-amministrativi sono equivalenti in totale a 271 voti pieni). A seguire Pierfrancesco Veroux, che si è invece fermato a quota 508. Due candidati forti quindi, ma comunque non abbastanza per raggiungere la maggioranza assoluta necessaria.

A “rompere” una situazone di potenziale stallo è stato martedì l’endorsement ricevuto da Foti da parte degli altri due candidati, ovvero la professoressa Ida Nicotra (274 preferenze al primo turno) e il professore Salvatore Baglio (127). Il loro ritiro è stato comunicato in tarda serata al decano, il professore Biagio Ricceri, e reso pubblico dai due con una lettera congiunta a cui Foti ha risposto ieri mattina con un messaggio, indirizzato anche in questo caso a tutta la comunità accademica. «Carissime Colleghe e carissimi Colleghi – si legge nella lettera di Foti – ho molto apprezzato il senso istituzionale del gesto compiuto dai colleghi Ida Nicotra e Salvo Baglio, che stimo per le loro qualità umane e professionali e con i quali abbiamo in comune la stessa idea di università da attuare con un percorso condiviso e sinergico. Sono davvero onorato e felice di averli “al mio fianco”».

A scrivere a docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo è stato ieri pomeriggio anche Pierfrancesco Veroux. I “rumor” su un suo possibile ritiro davanti a un candidato da 1.000 preferenze potenziali, diffusi nelle ore successive alla scelta di Nicotra e Baglio di appoggiare Foti, sono stati messi a tacere con una sua lettera nella quale annuncia che rispetterà l’impegno fino all’ultimo. «Onorerò con profondo rispetto le 727 persone che hanno riposto la loro fiducia in me», scrive, sottolineando il numero di persone “fisiche” che lo hanno indicato, considerata la presenza del voto “ponderato” per il personle tecnico-amministrativo.