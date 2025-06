Elezioni rettore UniCt, Foti in vantaggio con 754 voti: decide tutto il personale tecnico-amministrativo

Le elezioni all'Università

La scelta è tra Foti e Veroux: dopo lo scrutinio dei docenti servono ora 106 voti al candidato in vantaggio per arrivare alla fatidica quota di 860 preferenze

Sono passati solo tre giorni dal primo turno di elezioni per il uovo elettore dell’Università di Catania, ma il quadro è completamente cambiato: al secondo turno di oggi, conclusosi alle 19, la scelta era tra soli due candidati. Per scegliere in quello che ha più l’aspetto di un ballottaggio tra i professori Enrico Foti (in vantaggio al primo turno con 598 voti) e Pierfrancesco Veroux (508 preferenze) si sono recati alle urne, quattro in totale divise tra il Palazzo centrale di Piazza Università e il Dipartimento di Matematica alla Cittadella, 1273 docenti e studenti su 1448, pari a 87,91%, e 844 su 1146 lavoratori tecnico-amministrativi (TA), una affluenza pari al 73,65%.

E dopo la prima parte di scrutunio, quella relativa al voto di docenti e studenti, Foti è in netto vantaggio: ha raccolto 754 preferenze contro le 477 di Veroux. Ne mancano quindi 106 per la vittoria, e tutto si decide con i 200 voti del personale tecnico amministrativo. Voti “ponderati” su una affluenza, come detto, di 844 persone fisiche.

Numeri altissimi, ma comunque inferiori a quelli di lunedì 23 giugno, quando i votanti sono stati 1332 tra docenti e studenti (1259 docenti, 73 studenti), con un’affluenza del 91,99%. I membri del personale TA che hanno votato sono stati 904, che corrispondono a 209 voti pieni; l’affluenza è stata del 78,80%.