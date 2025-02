Emanuele Fattori è il nuovo capo della Squadra Mobile di Catania

polizia di catania

Chi è il nuovo dirigente

Si è insediato il nuovo dirigente della Squadra Mobile di Catania, il Primo Dirigente della Polizia dott. Emanuele Fattori che subentra al dott. Antonio Sfameni, chiamato a guidare la Squadra Mobile di Palermo.

Proveniente da Cagliari dove ha diretto la Squadra Mobile, il dott. Fattori si è detto onorato del prestigioso incarico ricevuto e, durante un incontro con il questore di Catania, ha assicurato il massimo impegno nel portare avanti tutte le attività di contrasto alla criminalità diffusa e organizzata, nel solco delle importanti operazioni che la Polizia ha condotto nel territorio catanese con significativi risultati a tutela della legalità.