Entra in un supermercato del Borgo e ruba merce per centinaia di euro: donna bloccata e poi arrestata

catania

Scoperta dal personale mentre nascondeva la refurtiva in uno zaino

Nel primo pomeriggio di ieri, una donna di 53 anni, originaria di Catania, è stata arrestata in un supermercato del quartiere Borgo con l’accusa di rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Secondo la ricostruzione, la donna è stata sorpresa dal responsabile del negozio mentre cercava di riempire uno zaino con merce senza pagarla. Dopo aver preso alcuni prodotti dagli scaffali, li ha nascosti nello zaino e ha tentato di uscire senza passare dalle casse.

Il direttore e i dipendenti del supermercato hanno subito allertato il 112 e hanno cercato di trattenere la donna, invitandola a restituire la merce. In risposta, la 53enne ha minacciato di morte il personale, aggredendo fisicamente alcuni dipendenti e danneggiando la porta automatica d’ingresso nel tentativo di fuggire.

I Carabinieri, giunti rapidamente sul posto, hanno rintracciato la donna all’interno del punto vendita. Nonostante gli inviti a consegnare la refurtiva, la 53enne ha reagito con urla incontrollate e ha opposto resistenza, aggredendo gli agenti con calci e schiaffi. Gli operatori sono comunque riusciti a bloccarla e a metterla in sicurezza.

La refurtiva, del valore di alcune centinaia di euro, è risultata danneggiata e quindi non più vendibile. Anche la porta automatica, forzata nel tentativo di fuga, avrà bisogno di riparazioni.