Entra in una casa e tenta di rubare il televisore e i rubinetti: arrestato a Caltagirone

criminalità

L'intervento dei carabinieri in via Roma dopo la segnalazione di un cittadino

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Caltagirone hanno denunciato un 36enne calatino per tentato furto. La segnalazione è arrivata grazie ad un cittadino che ha contattato il 112 raccontando all’operatore che, mentre stava passeggiando lungo la via Roma, aveva udito rumori provenire dall’interno di un’abitazione, la cui porta d’ingresso appariva essere stata forzata dall’esterno.

La centrale operativa della locale Compagnia Carabinieri ha immediatamente inviato una pattuglia della “Radiomobile” che ha effettivamente riscontrato quanto descritto dal cittadino, constatando la forzatura dei pistoni di chiusura della serratura del portone e, poco distanti, alcuni vetri infranti.

I Carabinieri pertanto, con le cautele del caso, si sono addentrati all’interno dell’abitazione cogliendo sul fatto il 36enne, ancora intento a depredarne le suppellettili e le componenti, arrecando ingenti danni alla struttura. Il soggetto è stato immediatamente bloccato dai militari che, perquisendolo, lo hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico. Lo hanno anche riconosciuto per averlo già arrestato a giugno per il furto della borsa di una devota all’interno della chiesa di Santa Maria di Gesù nel corso della funzione religiosa della messa domenicale.