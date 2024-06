Era affidato ai servizi sociali e andava a rubare interruttori negli ex uffici comunali: pregiudicato finisce in carcere

criminalità

Era stato pizzicato dentro i locali di via Domenico Tempio

Gli agenti della squadra Volanti della Questura di Catania hanno arrestato un pregiudicato catanese di 52 anni su provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Catania.

L’uomo si trovava già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ma nelle scorse settimane è stato sorpreso dai poliziotti a rubare interruttori e materiale elettrico in un’ex ufficio comunale di via Domenico Tempio, sfruttando il temporaneo inutilizzo della struttura.

In quell’occasione, l’uomo è stato denunciato per furto aggravato in concorso con altro pregiudicato.