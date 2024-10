Era ai domiciliari ma il suo garage era diventato il market della marijuana: arrestato catanese

droga

La Polizia ha scoperto le dosi in un box nei pressi di via Ustica

La Polizia ha arrestato un 40enne catanese, pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di evasione. A beccarlo il personale del Commissariato di “Nesima” che lo ha controllato mentre era agli arresti domiciliari e che però non è stato trovato nella sua abitazione di via Ustica.

Le ricerche svolte dagli agenti hanno permesso di rintracciarlo all’interno di un garage nei pressi della sua abitazione. La successiva perquisizione del box ha permesso di rinvenire sopra un pensile 82 bustine di marijuana, già suddivise in dosi pronte per essere smerciate, per un peso di circa 100 grammi, oltre a un bilancino di precisione e 200 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. Dopo le formalità di rito e il sequestro della sostanza e dei soldi l’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dei magistrati.

