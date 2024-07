Era ai domiciliari per droga, ma scappa e si rimette a spacciare: pusher in carcere

catania

Trentenne catanese arrestato dai carabinieri e rinchiuso a Piazza Lanza

Era finito ai domiciliari per droga ma evade e riprende a spacciare. Nuovi guai per un 30 enne catanese arrestato dai Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante perché, in violazione della misura cautelare, si era rimesso a spacciare.

I Carabinieri lo avevano sorpreso nella zona della “movida” catanese, in pieno centro storico, in un vicolo nei pressi di piazza Federico di Svevia, mentre stava smerciando marijuana a dei giovani e lui, nell’inutile tentativo di non essere riconosciuto, aveva anche mentito sulla sua identità. Per tale motivo, il pusher era stato arrestato non solo per evasione e spaccio di stupefacenti, ma anche per le false attestazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità personale.