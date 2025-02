Eruzione Etna, chiusi tre spazi aerei per la cenere vulcanica ma l’aeroporto di Catania è operativo

la situazione

Non sono previste al momento restrizioni

Resteranno ancora chiusi, fino alle 16, tre spazi aerei attorno all’Etna per l’attività eruttiva in corso con emissione di cenere vulcanica in atmosfera. Lo ha disposto l’Unità di crisi. Sono i tre spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Nord Est e ad Est dell’Etna (settori A2, A3 e A3 bis). Non è prevista, al momento, nessuna restrizione al numero dei movimenti da e per lo scalo internazionale Vincenzo Bellini. La Sac invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

L’eruzione non si ferma