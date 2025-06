Eruzione, Funivia dell’Etna: «Sul versante Sud rispettati divieti, sul Nord il panico»

Polemiche

Così Francesco Russo Morosoli, patron di Funivia dell’Etna sulla presenza di escursionisti sul vulcano

«A Etna Sud abbiamo rispettato i divieti e cancellato le escursioni ad alta quota. Rispettosi e coscienziosi abbiamo fatto valere il nostro bagaglio di professionalità costruito in 72 anni di storia. A Etna Nord, invece, si è scatenato il panico con turisti in fuga, abbandonati da guide improvvisate». Lo afferma, in una nota, Francesco Russo Morosoli, patron di Funivia dell’Etna sulla presenza di escursionisti durante l’eruzione dell’Etna.