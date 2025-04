Esce dai domiciliari per comprare le sigarette alla moglie: «Se lei non fuma a casa è un inferno»

catania

I carabinieri lo hanno visto in via San Francesco la Rena a Catania su una bicicletta

A Catania i carabinieri hanno arrestato un 52enne che, nonostante fosse ai domiciliari, andava in bicicletta in via San Francesco la Rena con il viso coperto da un cappuccio ed una sciarpa.

Ai militari ha detto di essere uscito per acquistare urgentemente delle sigarette alla moglie «accanita fumatrice», spiegando che la carenza di nicotina la rendeva talmente irritabile da rischiare, a suo dire, di trasformare la giornata in un «inferno domestico».