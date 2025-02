Esce dai domiciliari, scassina due auto e aggredisce un poliziotto: la folle mattinata di un catanese

via santa sofia

Arrestato il 54enne. Ha anche danneggiato la macchina della polizia

A Catania la polizia ha arrestato un uomo di 54 anni che dopo essere evaso dagli arresti domiciliari ha scassinato due auto parcheggiate in via Santa Sofia per portare via oggetti ed un borsone. L’uomo ha anche danneggiato l’auto della polizia e ferito un agente dopo l’allarme lanciato da una delle vittime che aveva subito il furto di uno zaino.

E’ stato bloccato mentre tentava la fuga in sella ad una bici ed è stato trovato in possesso anche di diversi arnesi da scasso, un coltello, una chiave inglese e un cacciavite.

Il 54enne, già condannato per estorsione e sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare con braccialetto elettronico, con il permesso di uscire di casa soltanto in alcune fasce orarie per sottoporsi ad alcune cure in ospedale, appena salito sull’auto dei poliziotti ha cominciato a scalciare e a dare pugni allo sportello, danneggiando la maniglia interna.