Esplosione a Catania, «Perdita di gas importante e anomala, va capito perchè la tubatura s’è rotta»

L'analisi

Il presidente di Catania Rete Gas: «Avviato un percorso di innovazione, ora più sicurezza»

«Eravamo in presenza di un’ importante e anomala perdita di gas su cui c’è da accertare quali siano state le cause. Quando i nostri tecnici sono arrivati sul posto hanno trovato già i tombini scoperchiati: questo significa che già la pressione era alta, con una saturazione importante. Ed è anomalo perché proprio da via Galermo passano le condutture grandi che si chiamano tecnicamente “di media dimensione” e quindi è su questo che bisogna lavorare, sul capire perché si è rotta la tubatura, se si è rotta». Così a La Sicilia Gianfranco Todaro, presidente di Catania Rete Gas, ex Asec, l’azienda di distribuzione del gas naturale partecipata al 100% dal Comune.Come scatta l’allarme«Nel momento in cui i cittadini ci segnalano una fuga di gas – spiega il presidente Todaro – con gli operai del “pronto intervento” che operano a stretto giro è possibile risolvere in tempi abbastanza rapidi. Un sistema che fino a oggi ha funzionato anche perché solitamente davanti alle dispersioni di gas, se segnalate tempestivamente, si riducono e si contengono i rischi e i pericoli per i cittadini».

Il monitoraggio«L’azienda, che ha avviato un percorso di rinnovamento in termini di sicurezza, si sta dotando di sensori e di un sistema di telecontrollo. Proprio l’ingegnere Gaetano Parasiliti (uno dei feriti dall’esplosione, ndr) ha lanciato l’idea, condivisa in pieno dal cda (composto da Melinda Condorelli e Massimo Tempio) un sistema di alert che possa preannunciare la fuga prima ancora che arrivi la segnalazione e intervenire. Tutta una serie di interventi, già in fase avanzata, che non solo ci consentirà di sostituire la rete vecchia, ma anche di esercitare un controllo più pressante su quelle che sono le eventuali fughe di gas in modo da scongiurare che in futuro si possano verificare episodi come quello di martedì che ribadisco sono fenomeni eccezionali per i quali ancora sono in corso di accertamento le cause».