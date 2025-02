Esplosione a Catania, torna il gas a San Giovanni Galermo: il calendario di date e interventi

Servizi

Una nota del sindaco Enrico Trantino informa circa il ripristino del servizio dopo quanto accaduto il mese scorso

Giorno 24 saranno effettuati i lavori in corrispondenza della rotatoria di via Ustica (2 giorni).Nei Giorni 25 e 26 febbraio saranno effettuati i lavori per la riattivazione della rete gas metano nella via Santa Rosa da Lima, e successivamente, per 24 ore sarà effettuato il collaudo di tenuta della rete. Quindi a partire da giorno 28 la rete sarà nuovamente in gas e passeranno le squadre di tecnici per eseguire le operazioni di riapertura dei singoli utenti (2/3 giorni).