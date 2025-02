Esplosione a San Giovanni Galermo, da lunedì gas a San Nullo e Trappeto Sud

città

L'annuncio del presidente di Catania Rete Gas

«Proseguono i lavori per il ripristino del servizio nei quartieri di Trappeto Sud e San Nullo». Lo afferma il presidente di Catania rete gas, il presidente Gianfranco Todaro, annunciando che «dal 10 febbraio il gas sarà reimmesso nelle condotte dei quartieri di San Nullo e Trappeto Sud», in alcune zone dei rioni interessati dall’esplosione del 21 gennaio scorso nel capoluogo etneo.

«Contestualmente – aggiunge – procederemo alla riattivazione delle utenze in via Sebastiano Catania e via San Nullo. Nei giorni successivi provvederemo alla riattivazione del servizio di gas metano nella parte nord del quartiere di San Giovanni Galermo. Giornalmente comunque informeremo la cittadinanza e comunicheremo loro il nostro cronoprogramma sulle vie interessate dai lavori».

