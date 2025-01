Esplosione a San Giovanni Galermo, gas in arrivo per Cittadella universitaria e Policlinico

Servizi

«Già da domani verrà ripristinato il servizio di fornitura del gas metano presso la Cittadella universitaria e il Policlinico. Abbiamo mobilitato le nostre squadre di operai e stiamo lavorando nella massima collaborazione con l’amministrazione comunale, le forze dell’ordine e tutti i soggetti interessati con un preciso cronoprogramma di intervento». Così in una nota in merito all’esplosione della palazzina nei pressi di via Galermo il presidente di Catania Rete Gas Gianfranco Todaro, che aggiunge: “La nostra intenzione è comunicare giornalmente ai nostri utenti tutte le novità e operazioni intraprese e votate passo dopo passo ad un lento ma costante ritorno a quella normalità auspicata da tutti».L’Azienda fa sapere che «le attività di ripristino dell’alimentazione del gas sono state avviate presso l’area che coinvolge circa 5.500 utenze e la cui fornitura è legata ad un importante tratto di rete che alimenta le sottoreti di pertinenza. Sono in corso le attività di parzializzazione per isolare e restringere quanto più possibile la zona di emergenza. Le squadre in campo stanno procedendo a chiudere tutti i contatori interessati e le relative prese stradali immediatamente a monte dei contatori; ciò consentirà di poter rimettere in pressione i distretti parzializzati in condizione di sicurezza».«A collaudo positivo, coordinati dalle autorità terze coinvolte – aggiunge Todaro – si procederà alla riattivazione di ciascun contatore, ove sarà richiesta la presenza dell’utente finale presso la propria abitazione per condurre, in ottemperanza alla normativa vigente, le attività di riapertura in massima sicurezza». “L’azienda per velocizzare i tempi di riapertura – concluta la nota di Catania Rete Gas – ha proceduto ad incrementare il personale di campo con il contributo delle aziende partecipate del Comune di Catania, che in questo momento di emergenza hanno raccolto l’invito del presidente Gianfranco Todaro con grande spirito di solidarietà».

