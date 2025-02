Esplosione San Giovanni Galermo, si lavora per il ripristino del gas nel quartiere

Catania

Una nota del presidente di Catania Rete Gas Gianfranco Todaro rassicura sul ripristino della fornitura in tempi brevi

Nell’ottica di un incessante lavoro, anche di notte e che porta al presidio costante di alcuni tratti della tubazione, il presidente di Catania Rete Gas Gianfranco Todaro ribadisce che dopo aver ripristinato il servizio di fornitura del gas metano presso la Cittadella Universitaria e il Presidio Ospedaliero “Policlinico” di Catania, adesso il lavoro è tutto concentrato nell’area di via Galermo. “Abbiamo mobilitato le nostre squadre di operai e stiamo lavorando con la massima collaborazione e con un preciso cronoprogramma di intervento”.