Etna: cessata l’attività effusiva, fermi i fronti lavici più avanzati

il vulcano

L'Ingv: "Rare emissioni di cenere dal Cratere di Sud-Est che si disperdono rapidamente in area sommitale"

E’ cessata sull’Etna l’attività effusiva alimentata dalla bocca di quota 2.980 metri sul livello del mare. I fronti lavici più avanzati sono fermi e il campo lavico è in raffreddamento. Lo rende noto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, spiegando che dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, si osservano rare emissioni di cenere dal Cratere di Sud-Est che si disperdono rapidamente in area sommitale. Relativamente al tremore vulcanico, dalla serata di ieri, la sua ampiezza media rimane confinata nell’intervallo dei valori bassi e le sue sorgenti risultano localizzate di poco a Sud-Est del Cratere di Nord-Est, ad una quota variabile nell’intervallo 2500-2800 metri sopra il livello del mare.