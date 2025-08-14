l'eruzione
Etna, colata lavica tra la Bocca Nuova e il Cratere di SE: ma l’attività è solo all’inizio
Le osservazioni dell'Ingv sulla nuova eruzione
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha diffuso un nuovo bollettino sulla situazione dell’Etna e ha comunicato che durante i rilievi di campagna attualmente ancora in corso da personale INGV, si è osservato che la bocca effusiva è situata tra il cratere Bocca Nuova ed il Cratere di Sud-Est, a una quota stimata di circa 2980 metri.
Sebbene a quota più bassa, l’attuale bocca effusiva si è aperta lungo l’allineamento delineato dalla bocche eruttive che hanno alimentato l’attività effusiva di febbraio-marzo e del 10 agosto 2025, localizzate rispettivamente a quota 3100 e 3050. Al momento, il flusso lavico è moderatamente alimentato e al Cratere di Sud-Est è in corso attività esplosiva, con lanci di brandelli di lava che ricadono all’interno dell’orlo craterico e, sporadicamente, lungo i versanti del cono.
Il tremore vulcanico si attesta su valori medi mostrando una tendenza all’aumento. Le sorgenti sono localizzate a circa 3000. in corrispondenza del Cratere di Sud-Est.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA