Etna Comics 2025: Catania si conferma capitale del fumetto e della cultura pop

Taglio del nastro alle Ciminiere

Si è aperta sotto un caldo sole estivo l’edizione dedicata alla cultura pop che ogni anno richiama migliaia di appassionati da tutta Italia

Si è aperta sotto un caldo sole estivo l’edizione 2025 di Etna Comics, alle Ciminiere, la storica manifestazione dedicata al fumetto, ai giochi e alla cultura pop che ogni anno richiama migliaia di appassionati da tutta Italia e non solo. Un fiume di persone ha affollato gli spazi dell’evento sin dalle prime ore, dando vita a un’atmosfera vibrante e festosa.

Il taglio del nastro ha segnato ufficialmente l’inizio di una quattro giorni intensa e ricca di appuntamenti, con ospiti, esposizioni, workshop e anteprime che animeranno Catania fino a domenica. «Siamo carichi per questo appuntamento – ha dichiarato con entusiasmo l’organizzatore Antonio Mannino –. Etna Comics è molto più di una semplice fiera: è un momento di incontro, condivisione e passione. Questi giorni faranno di Catania il cuore pulsante degli appassionati del fumetto e della cultura pop».

Anche il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, presente alla cerimonia di apertura, ha sottolineato l’importanza dell’evento per la Sicilia: «Etna Comics rappresenta un’occasione straordinaria per mettere in luce il nostro territorio e le sue potenzialità. La Sicilia è protagonista con enormi ricadute positive in termini di turismo, economia e cultura. Vedere così tanti giovani partecipare con entusiasmo è davvero entusiasmante e ci spinge a sostenere sempre di più iniziative di questo calibro».