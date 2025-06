Etna: dopo eruzione virale sui social, e un po’ di paura, le tre colate si raffreddano

Il vulcano

La cenere si è riversata su Cesarò e su Bronte. Dal cratere di Nord-Est si osservano ancora sporadiche emissioni di cenere che si disperdono in zona sommitale

La quattordicesima fase eruttiva degli ultimi mesi sull’Etna si è conclusa. Lo rende noto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, di Catania. L’attività esplosiva dal cratere di Sud-Est ha generato tre colate laviche principali: una si è diretta a sud, una seconda a est, ramificandosi in più bracci, e l’ultima, originatasi alla base del fianco settentrionale del cratere di Sud-Est, si è diretta a nord. Tutte sono ora in fase di raffreddamento.

Il flusso piroclastico si è propagato verso nord-est, raggiungendo la parete nord della Valle del Bove. Nei prossimi giorni l’Ingv effettuerà rilievi sul terreno per la mappatura del deposito. Il materiale fine di colore rossastro prodotto dal flusso piroclastico è stato trasportato dai venti in quota disperdendosi a ovest-nord-ovest, con segnalazioni di ricaduta a Cesarò (Messina) e Bronte (Catania). Attualmente dal cratere di Nord-Est si osservano sporadiche emissioni di cenere che si disperdono in zona sommitale.

L’eruzione, che stamattina si è fatta anche sentire con forti boati avvertiti nei Comuni alle pendici del vulcano, è diventata virale sui social con i numerosi video che sono stati postati sui social e sui siti.