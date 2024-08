Etna, il parossismo del 4 agosto ha sommerso Milo di cenere. Il sindaco: «Mai vista così tanta»

l'emergenza

L'ennesima ricaduta di sabbia vulcanica ha messo in crisi la cittadina. Il video

«Non ricordo di aver mai visto così tanta cenere con un singolo parossismo». Lo dice Alfio Cosentino, sindaco di Milo, mentre registra un video in cui mostra lo stato delle strade del suo paese. Mille abitanti, poco più di 16 km quadrati. Ma una quantità di cenere che supera anche i 10 chilogrammi al metro quadrato.

Cosentino mostra le stradine completamente nere attorniate da cumuli e sacchetti, «messi lì dagli abitanti dopo aver pulito la case», spiega. Nel centro di Milo l’ennesima raccolta straordinaria è già iniziata «ma con questa quantità ci vorrà il doppio del tempo». Anche le strade esterne che collegano il paese sono ricoperte, come la Sp59/I per Zafferana «che è quasi impraticabile. Bisogna – continua il primo cittadino – intervenire subito almeno nelle arterie principali. Noi stiamo cercando di fare il possibile considerando che sono interventi che stiamo facendo in somma urgenza senza coperture finanziarie, ma servono per garantire sicurezza e salute pubblica».

