Etna, il sindaco di Belpasso emette un’altra ordinanza per “liberare” la Sp 92

Viabilità

Disposta l'istituzione del senso unico di marcia, direzione Nord-Sud, nel tratto di strada compreso tra la strada provinciale 92 e contrada Serra La Nave

Dopo l’ordinanza del sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, che ha limitato l’accesso alle quote sommitali dell’Etna, a garanzia della pubblica incolumità, il primo cittadino ne ha emesso un’altra per regolamentare la circolazione stradale tratto di strada di pertinenza del Comune, compreso tra la strada provinciale 92 e contrada Serra La Nave, a monte Vetore e aree limitrofe, per evitare problemi in caso di emergenza ai mezzi di soccorso.

«Dopo il vertice in Prefettura, convocato per definire le attività operative di questa fase, attualmente classificata come gialla, di pre allerta – afferma il sindaco di Belpasso – sono state affrontate altre problematiche correlate all’attività eruttiva sull’Etna. È emerso, principalmente, la questione della viabilità e delle difficoltà che potrebbero incontrare eventuali mezzi di soccorsi in una situazione veicolare che in alcuni momenti si è presentata estremamente disordinata. Pertanto, con apposita ordinanza – spiega il sindaco Caputo – abbiamo disposto l’istituzione del senso unico di marcia, direzione Nord-Sud, nel tratto di strada compreso tra la strada provinciale 92 e contrada Serra La Nave, e la contestuale istituzione del divieto di sosta sul margine destro della carreggiata, al fine di evitare ingorghi come quelli verificatisi domenica scorsa. Anche questa è una scelta volta, non a penalizzare i fruitori del nostro bel vulcano, ma al contrario, a mantenere anche in questo caso le condizioni di sicurezza».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA